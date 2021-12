Milan, la squadra è tornata al lavoro e Pioli ritrova Calabria

DI NUOVO AL LAVORO

Il terzino in gruppo, differenziato per gli altri infortunati. Tutti negativi i tamponi rapidi

La bella notizia per Stefano Pioli alla ripresa degli allenamenti del Milan è il ritorno in gruppo di Davide Calabria, che non gioca in rossonero dal derby del 7 novembre. Il terzino rossonero ha superato definitivamente la lesione muscolare e torna così a disposizione del tecnico per la sfida contro la Roma del 6 gennaio. Ancora qualche dubbio invece per quanto riguarda gli altri infortunati, che hanno svolto una sessione d'allenamento differenziato.

Ante Rebic si è allenato sul campo, mentre Rafa Leao ha svolto l’intera sessione in palestra, ma per Pioli le buone notizie potrebbero non essere finite perché per entrambi si prevede comunque un ritorno in gruppo nei prossimi giorni, magari nei primi allenamenti del 2022. Out nel giorno della ripresa anche Zlatan Ibrahimovic, fermo dalla vigilia del match di Empoli per un sovraccarico al ginocchio: lo svedese andrà monitorato giorno per giorno, ma le sua condizioni non sembrano preoccupare e probabilmente tornerà in campo dopo il rompete le righe, il 2 mattina, per preparare la partita contro la Roma.

TAMPONI TUTTI NEGATIVI

Tutti negativi i tamponi rapidi a cui si sono sottoposti questa mattina a Milanello i giocatori del Milan alla ripresa delle attività dopo la pausa di Natale. Lo riferisce Sky Sport. Attesa ora per l'esito dei tamponi molecolari, che dovrebbe arrivare tra stasera e domattina.