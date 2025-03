Milan, la prima certezza di Conceiçao: il gruppo è dalla sua parte

Non era scontato perché uno dei più attivi è stato Rafael Leao, lasciato a scaldare la panchina nei primi quarantacinque minuti in Salento. Non lo era perché in un momento in cui la tifoseria più calda si è un po' distaccata da giocatori e club, cantando "solo per la maglia", e la società sembra già pensare al prossimo futuro tecnico e dirigenziale, con la squadra sotto due a zero qualcuno avrebbe potuto prendere la via più facile: mollare, e arrivederci. Non lo ha fatto Hernandez, uno dei più incisivi almeno in fase offensiva fin dal primo minuto, non lo ha fatto Reijnders e non lo ha fatto soprattutto Pulisic, smentendo anche sul campo le malelingue su un suo presunto brutto rapporto con l'allenatore. E invece proprio Capitan America ha guidato insieme a Leao la rimonta vittoriosa di Lecce.