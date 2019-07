Milan, la conferenza stampa di Boban e Maldini IN DIRETTA

08/07/2019

Non solo il cambio in panchina ma anche una nuova organizzazione societaria per il Milan. Nel giorno della presentazione di Marco Giampaolo, intervengono in conferenza stampa anche Zvonimir Boban, che ha lasciato la Fifa per diventare il nuovo Chief Football Officer, e Paolo Maldini, che ha accettato il ruolo di direttore tecnico dopo aver lavorato per un anno come direttore dello sviluppo strategico nell'area sport al fianco dell'ex ds Leonardo.