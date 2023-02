Milan, Pioli: "Tomori disponibile, out Bennacer e anche Calabria"

VERSO MONZA-MILAN

"Avanti col 3-4-3. Il risultato contro il Monza ci dirà come stiamo. Leao centravanti? Sono sempre d'accordo con Berlusconi..."

Dopo la vittoria col Tottenham in Champions League, il Milan riparte in campionato con il "derby" contro il Monza. E Stefano Pioli tiene alta la guardia. "Arriviamo da una settimana positiva, dobbiamo fare il massimo anche domani per vincere - ha spiegato il tecnico rossonero -. Il prossimo risultato dirà come sta la squadra". "Tomori è a disposizione, Bennacer non ancora - ha aggiunto -. Anche Calabria è indisponibile per un problema all'anca".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Il rapporto con i tifosi

"E' un amore reciproco ed è la forza del nostro ambiente. Una squadra che anche nelle difficoltà non ha mai smesso di credere in se stessa e nel supporto dei tifosi. L'affetto per la squadra non è mai mancato e siamo fiduciosi per il nostro futuro"

Milan guarito?

"Veniamo da due buone gare e dobbiamo pensare a giocare bene e a far bene anche domani. La gara col Monza è difficile perché è una squadra che sta molto bene. Conterà mettere in campo la miglior prestazione possibile e vincere. Il prossimo risultato dirà come sta la squadra"

Berlusconi sponsorizza Leao centravanti

"Io sono sempre d'accordo con Berlusconi..."

Entusiasmo ritrovato

"Ho visto attenzione ed energia. Viviamo i risultati con tanta pancia, ma noi dobbiamo cercare di essere più impermeabili sia alle critiche, sia agli elogi. Ho visto attenzione e volontà. E' il campionato che ci darà la possibilità di giocare ancora la Champions l'anno prossimo. Ora è importante far bene nelle prossime gare"

Ostacolo Monza

"Devo fare i complimenti a Palladino. La squadra gioca bene, palleggia e propone un gioco offensivo. Dobbiamo stare attenti. All'andata il risultato è stato largo, ma non è stata una gara semplice. Dobbiamo giocare con fiducia: è un'occasione che va sfruttata perché dobbiamo fare ancora tanti punti. Massimo rispetto per una squadra che gioca bene"

Tomori e Benaccer

"Tomori è a disposizione. Benaccer e Calabria invece non ci saranno. Calabria ha un problama all'anca. Vranckx è pronto per darci una mano"

Come sta la squadra

"Tutti sono determinati e vogliono lavorare bene insieme pensando alla prossima gara come se fosse la più importante. Siamo pronti per giocare contro il Monza"

Cambio di assetto?

"Ho tanti giocatori e tante scelte. Abbiamo speso molto nelle ultime due gare, vedremo"

Thiaw

"Io non scopro talenti, ma lo fa il club. Io faccio giocare i calciatori quando li ritengo pronti. Thiaw è un giocatore moderno e ha le caratteristiche per diventare un difensore molto forte"

Bennacer come sta?

"Ha ancora qualche fastidio e non è al 100%. Domenica si è allenato con noi, ma poi non era pronto. E' inutile rischiarlo adesso. Mi auguro sia pronto per l'Atalanta"

Ibra

"Ogni settimana che passa aumenta la sua condizione. In settimana ha lavorato bene e domani sarà a disposizione"

Chance per Origi?

"Giroud sta giocando tanto e lavorando tanto per la squadra. Origi è pronto per giocare. Vedrò che scelte fare"

Nuovo modulo

"Ci sta dando dei buoni risultati, ma possiamo cambiare. Dipenderà dalla condizione della squadra e dagli avversari. Poter giocare in due modi ci piace molto e ci consente di essere più imprevedibili. Domani continueremo sulla strada delle ultime gare"

Saelemaekers o Messias

"Han fatto bene entrambi col Tottenham. Saelemaekers non deve farsi prendere alle spalle in fase difensiva. In Belgio giocava spesso da quinto ed è adatto a quel ruolo. Anche Messias sa giocare in quella posizione e ci consente di avere più soluzioni offensive"

La difficoltà di De Ketelaere

"Il gruppo è forte perché i giocatori si aiutano quando sono in difficoltà. La parola di incoraggiamento dei compagni e dello staff è importante. De Ketelaere avrà altre tante chance per dimostrare quanto vale"

Il piano col Monza

"Dovremo essere compatti, aggressivi e intensi. Oppure molto attenti in fase difensiva visto che attaccano con tanti giocatori. Ho visto una squadra motivata e concentrata. Il Monza ha fatto bene con tante big perché è una squadra che gioca bene. Servirà determinazione e alto livello tattico e tecnico"

Centrocampo senza Bennacer

"Col Tottenham i due mediani mi hanno soddisfatto. Poi Benaccer è un grande giocatore, questo è chiaro. Sono soddisfatto di Krunic, ma quando tornerà Bennacer avremo una soluzione in più"