Milan, la conferenza di Giampaolo LIVE

VERSO MILAN-BRESCIA

Il Milan di Giampaolo è già chiamato a riscattarsi dopo lo scivolone contro l'Udinese alla prima giornata. A San Siro arriva il Brescia e il tecnico rossonero, in attesa di novità sul mercato, pare intenzionato ad accantonare il deludente 4-3-3 visto alla Dacia Arena e scegliere il 4-3-2-1 con Piatek unica punta. Vietato fallire davanti ai propri tifosi che accorreranno in massa al Meazza (previsti almeno 50.000 spettatori).

LE PAROLE DI GIAMPAOLO

La sconfitta di Udine

"Quando sono arrivato ho detto che serviva tempo. La squadra deve assimilare conoscenze collettive, non è un problema di qualità. Lavoriamo seriamente e sento il gruppo fidelizzato. La partita con l'Udinese è stata sbagliata non per mancanza di volontà ma per mancanza di conoscenze".

La gara con il Brescia

"Le partite sono tutte toste. E' positivo che ci siano tante persone allo stadio, chiedo ai tifosi di avere pazienza. Il Milan dovrà fare il Milan, imporre il proprio gioco e non essere attendista. La mentalità deve essere questa. Il Brescia è una buona squadra, organizzata. Vedo tante somiglianze con la mia Sampdoria. Mi è piaciuta molto a Cagliari, dovremo giocare bene"".

L'eventuale cambio di modulo

"Nei concetti non cambia nulla. Posso spostare un giocatore ma non cambiano i principi. E' un falso problema. Abbiamo fatto grandi partite nel pre-campionato affrontando squadre aperte, abbiamo faticato contro formazioni chiuse e bisogna lavorare su questo aspetto, saper leggere le situazioni quando non ci sono spazi. Non è questione di numeri ma di interpretazioni. Bonaventura è molto forte ma indietro dal punto di vista fisico, dovrà aspettare".

Il dialogo con la dirigenza

"Mi sono confrontato con Maldini e Boban. Loro sono stati grandi giocatori ma l'andamento della partita è stato chiaro ed evidenti gli errori commessi".

La necessità di fare in fretta a migliorare

"Sono partito in ritiro con 8 Primavera. Magari loro hanno imparato a memoria i movimenti. Dovete si che un calciatore che arrivi domani possa subito giocare nel Milan. Si deve mettere in fila e lavorare. Quando contesto la data di chiusura del mercato non lo faccio a caso. Va bene per i giornalisti ma non per noi".

Il ruolo del regista

"I nostri due playmaker sono Biglia e Bennacer. Biglia si è infortunato e Bennacer aveva disputato solo due allenamenti. Così la scelta è caduta su Calhanoglu. Ma tutti sono fondamentali, non solo il play".

Un ultimo colpo in entrata

"I miei dirigenti sanno cosa fare se c'è da fare. Vedono gli allenamenti e fanno le valutazioni. Io alleno al meglio delle mie possibilità e sono contento dell'atteggiamento dei giocatori. Non è mia pertinenza conoscere certe dinamiche delle trattative".

A che punto è il percorso

"La storia del Milan la conosciamo tutti. l tempo devo andare a prendermelo. Non salto step ma ho la necessità di fissare principi e comportamenti. Non derogo da un percorso che so che devo fare. Ogni allenamento deve avere una finalità e spingerci a migliorare. Il pensiero collettivo rende tutti i calciatori più forti".

Le parole pronunciate a Udine

"Le dichiarazioni sono state strumentalizzate. Non è affatto un segnale di debolezza. Mi ripeto: cambiare la posizione di un giocatore non significa cambiare le linee guida e i principi".

La scelta di Borini

"Borini stava bene fisicamente, non ha saltato un allenamento e ha giocato. E' impossibile pensare che ci siano solo 11 titolari, saremmo morti. Ognuno deve pensare alla squadra e contribuire con un surplus personale. Il bene della squadra viene prima di tutto, è al di sopra degli interessi individuali".

Calhanoglu trequartista

"Il trequartista è un attaccante per caratteristiche, con duttilità, spirito e sacrificio. Ecco perchè Suso può giocare lì. Non penso ad un trequartista che sia centrocampista a meno che in alcune partite servano determinate caratteristiche. Devo tirare fuori il massimo dai 5-6 attaccanti che ho in rosa".

I profili in uscita

"I convocati sono tutti disponibili per giocare. Anche se c'è qualche spiffero di mercato. Fino a quando stanno con me sono giocatori del Milan. Non mi pongo il problema io e non se lo devono porre gli stessi giocatori, ne va della loro professionalità".