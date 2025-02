Milan, l'annuncio di Reijnders: "Presto il rinnovo, voglio vincere tanti trofei"

"Presto rinnoverò con il Milan". Ad annunciarlo Tijjani Reijnders, protagonista in positivo della complicata stagione rossonera: undici gol e tre assist i numeri del centrocampista olandese in 33 presenze tra campionato, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Il suo attuale contratto è in scadenza a giugno 2028: in arrivo un prolungamento per un'altra stagione. "Sono molto più decisivo di prima - ha detto in un'intervista a France Football - Prima avevo troppa fretta e ho lavorato su questo aspetto. Ho fatto molti esercizi di tiro e, con mio padre e mio fratello, abbiamo riguardato le mie partite per analizzare il mio comportamento davanti alla porta. Quando arrivo in zona offensiva, so cosa fare".