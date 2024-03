Milan, Kjaer si ferma ma resta positivo: "Non penso sia qualcosa di brutto"

MILAN

Il centrale 34enne non lascia il ritiro della nazionale: "Un piccolo fastidio, non ho voluto correre rischi"

La sosta per le nazionali non sta lasciando affatto tranquillo il Milan. Prima il rientro immediato di Bennacer in Italia per un piccolo problema fisico, poi gli allenamenti a singhiozzo di Maignan con la Francia (è rimasto in panchina nel corso del test amichevole perso al cospetto della Germania). Adesso c'è un po' di preoccupazione sul fronte Simon Kjaer, uscito anticipatamente al minuto 66 in occasione di Danimarca-Svizzera. L'esperto centrale, colonna della difesa rossonera, ha però cercato di rasserenare tutti al termine del match: "Ho sentito un po' di fastidio, ma non credo sia qualcosa di brutto".

Dichiarazioni che avranno felice Stefano Pioli, il quale resta però sempre in guardia: "Volevo andare sul sicuro, giusto non correre rischi - ha aggiunto l'ex Roma e Palermo ai media locali -. Se fosse stata una partita importante non sarei mai uscito. Penso che non lascerò il ritiro, vediamo come evolve la situazione". Nelle prossime ore se ne saprà di più. Il Milan, atteso dal doppio scontro con la Roma in Europa League alla ripresa, ha perso anche Kalulu: al momento restano solo Tomori, Thiaw e Kalulu i centrali pienamente a disposizione dello staff.