Milan, avanza la candidatura di Gyokeres per l'attacco

Il bomber dello Sporting Lisbona è svedese come Ibra e ha scambiato la maglia con Leao. Ma costa almeno 50 milioni

Non è certo un mistero che il più grande investimento che il Milan farà nel prossimo mercato sarà sulla punta, una necessità già trascurata la scorsa estate e che non si può più rimandare visto che Olivier Giroud a fine stagione potrebbe decidere di provare una nuova avventura lontana da Milano. Se Zirkzee (Bologna) è stato il nome più caldo delle ultime settimane, meglio non accantonare troppo presto quello di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sportling Lisbona, già entrato nei radar rossoneri da tempo ma mai in alto nelle gerarchie, in cui entrano pure Sesko (Lipsia) e David (Lille).

Classe 1998, già 36 gol in 39 partite in stagione, il suo nome è tornato alla ribalta nelle ultime ore, dopo l'amichevole della sua Svezia con il Portogallo. Il motivo è presto detto: a fine partita c'è stato un abbraccio condito da un breve scambio di parole con Rafa Leao, tra l'altro autore dell'1-0: "Leao è un giocatore fantastico e ammiro il suo lavoro. Abbiamo parlato un po’, ma niente di speciale. Mi ha solo detto che ho fatto bene e io gli ho risposto che anche lui non ha fatto male“ ha raccontato Gyokeres nelle interviste di fine gara.

La grande stagione di Gyokeres ha ovviamente drizzato le antenne di altri club - solita Premier League in primis - e il prezzo della clausola, 100 milioni di euro, scoraggia un po' chiunque ma se alla fine arrivasse lo scudetto (è testa a testa col Benfica), lo Sporting Lisbona potrebbe anche decidere di lasciarlo partire per una cifra più "umana" (magari quei 50 milioni che di fatto sono la quota che il Milan ha in mente, con Zirkzee e Sesko per cui servirebbe più o meno lo stesso investimento), se il ragazzo spingesse un po'.

Parte di quella spinta potrebbe virtualmente arrivare da Zlatan Ibrahimovic, idolo di Gyokeres e braccio destro di Cardinale nel Milan. Una curiosità: il 24 marzo 2023 Ibra giocava l'ultima partita da professionista, e in quello Svezia-Belgio aveva giocato qualche minuto proprio Gyokeres. Ora i due potrebbero ritrovarsi in rossonero.

