Milan, Kjaer insiste: "Spero che le cose cambino prima o poi"

NUOVO AFFONDO

Il difensore ribadisce il concetto dopo lo sfogo dei giorni scorsi relativo al suo scarso utilizzo in rossonero

© Getty Images Simon Kjaer insiste e lancia un nuovo messaggio forte e chiaro al Milan. Dopo lo sfogo dei giorni scorsi, il difensore danese è tornato a parlare del suo scarso utilizzo in rossonero nelle ultime settimane. "La decisione spetta all'allenatore, io lavoro sodo ogni giorno - ha dichiarato dal ritiro della nazionale confermando a gran voce la voglia di tornare a essere protagonista in campo -. Faccio il mio lavoro e spero che le cose cambino prima o poi". Una nuova presa di posizione per avvisare Pioli in vista della ripresa del campionato.

Vedi anche Milan Milan, Kjaer: "Stanco di non giocare, voglio continuare a essere al top"

"Sono stanco di non giocare, sono al top e sono stufo di non giocare", aveva dichiarato Simon Kjaer qualche giorno fa, dando libero sfogo alla sua frustrazione per l'impiego a mezzo servizio con la maglia rossonera e mostrando di voler essere ancora al centro del progetto. Con la maglia del Milan, del resto, in questa stagione il difensore danese finora ha totalizzato soltanto 15 presenze subendo in maniera particolare il cambio di modulo messo a punto dal mister per dare più equilibrio alla squadra in un momento di difficoltà.

Una situazione che ora potrebbe cambiare. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta Pioli potrebbe infatti decidere di tornare alla difesa quattro riportando proprio Kjaer al centro del reparto. Opzione che, viste le ultime dichiarazioni, troverebbe prontissimo il diretto interessato.