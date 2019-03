Milan, Kessie a rapporto per la lite nel derby: sarà multato e rischia di saltare la Samp

28/03/2019

Adesso il Milan può davvero lasciarsi il derby alle spalle e concentrarsi solo sulla sfida di sabato contro la Sampdoria . Intorno all'ora di pranzo è infatti terminato l'atteso summit tra la dirigenza rossonera e Franck Kessie , che al rientro dagli impegni con la sua nazionale è stato convocato in sede per discutere della lite in panchina con Lucas Biglia durante la gara con l 'Inter che aveva fatto letteralmente infuriare Gattuso .

Il centrocampista ivoriano, accompagnato nella sede di Via Aldo Rossi 8 dal suo procuratore George Atangana, è stato convocato a Casa Milan e, come da regolamento interno, è stato multato per il battibecco con il compagno di squadra (a sua volta chiamato a rapporto e sanzionato nei giorni scorsi, anche se il suo comportamento è considerato meno grave) che ha fatto arrabbiare non poco allenatore e dirigenti.

Gattuso incontrerà il giocatore nel pomeriggio a Milanello, dove Kessie svolgerà una seduta personalizzata visto che il resto della squadra si è allenata in mattinata. Con un solo allenamento a disposizione, quello di domani, è probabile che Kessie sia destinato alla panchina sabato nella trasferta con la Sampdoria, a vantaggio proprio di Biglia, che durante la sosta è rimasto a Milanello e potrebbe trovare spazio fra i titolari.