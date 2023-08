Milan, intervallo in campo: negli spogliatoi fa troppo caldo

Niente rientro negli spogliatoi per il Milan nell'intervallo della sfida del Dall'Ara contro il Bologna, posticipo della prima giornata del campionato di Serie A. Colpa di un problema tecnico, che ha messo fuori uso l'impianto dell'aria condizionata. Troppo caldo dunque negli spogliatoi, così la squadra rossonera è rimasta in campo con il tecnico Pioli in attesa dell'inizio del secondo tempo. "Oggi negli spogliatoi c’erano 60 gradi, non 40. Abbiamo preferito farli rifiatare sul campo” ha spiegato l'allenatore rossonero a fine match.