Milan-Inter: Calhanoglu provoca con l'esultanza, Florenzi in campo per redarguirlo

Ieri serata dalle forti emozioni per Hakan Calhanoglu, al primo derby in maglia Inter dopo le quattro stagioni al Milan: il turco, dopo aver segnato il rigore, ha esultato con il gesto delle orecchie, come a voler sentire meglio i fischi dei suoi ex tifosi, iniziati sin dal pre-partita. Il rossonero Alessandro Florenzi, vista l'esultanza polemica, si è alzato dalla panchina ed è entrato in campo per redarguirlo, indicandogli di tornare verso il centrocampo.