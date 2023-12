Milan, inizia l'era Ibra: primo giorno a Milanello nel nuovo ruolo

MILAN

Lo svedese incontrerà Stefano Pioli e la squadra rossonera a due giorni dalla gara di campionato in casa della Salernitana

A Milanello inizia la terza era Ibrahimovic. L'ex attaccante svedese da pochi giorni nominato Senior Advisor di RedBird e del Milan ha fatto il suo ingresso nel centro sportivo rossonero a due giorni dalla gara di campionato in casa della Salernitana dando ufficialmente il via al nuovo corso. Un incontro con lo staff, presenti anche Moncada e D'Ottavio, Pioli e i giocatori (alcuni anche ex compagni) che era atteso da giorni ma che era stato rinviato a causa di un'influenza che aveva bloccato lo svedese, assente sia a Newcastle sia alla cena di Natale che c'è stata ieri sera presso il 'Talent Garden Hotel' di Milano.

Un nuovo 'esordio' col Milan che arriva a pochi giorni dalla delicata trasferta contro la Salernitana di un altro ex compagno come Pippo Inzaghi, alla disperata caccia di punti salvezza per salvare la panchina. In attesa di entrare pienamente nel nuovo ruolo, la presenza di Ibra potrà essere importante per dare le giuste motivazioni e magari qualche consiglio a giocatori e allenatore, che devono costantemente affrontare l'emergenza infortuni che ha colpito Milanello.

Il nuovo ruolo - A spiegare cosa farà Ibrahimovic all'interno della società rossonera è stato lo stesso Milan, tramite un comunicato ufficiale: "Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club".

