Milan, indispensabile Rabiot: Allegri si gode il suo tuttocampista

Poi, certo, Rabiot può ancora migliorare e in fondo ancora non sa quali saranno i suoi compagni nella zona alta del campo. Ha cercato la sponda di Loftus e Gimenez prima, ci ha riprovato con Pulisic e Nkunku dopo, non ha ancora assaggiato velocità e classe di Rafa Leao, quello con cui, sulla carta, avrà più a che fare nella fase offensiva. Intanto però ha "regolato i conti", aggiustato il centrocampo dando equilibrio, forza e classe. E la sensazione è che su quella mattonella ci sarà sempre lui. Zero rotazioni, se non proprio obbligate, con Jashari che dovrà sudare un bel po', una volta rientrato, per ritagliarsi dello spazio.