Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Milan, indispensabile Rabiot: Allegri si gode il suo tuttocampista

Contro il Bologna esordio di personalità del francese. Che gestisce palloni, difende, rilancia e accompagna l'azione: per questo Max lo voleva a tutti i costi

17 Set 2025 - 08:44
© Getty Images

© Getty Images

Ha giocato come se fosse al Milan da un secolo e, insieme a Modric, lo trovavi ovunque. A difendere soprattutto in sostegno a Estupinan su Orsolini, a gestire il pallone sul centrosinistra, ad affondare palla al piede, ad accompagnare l'azione, a concludere. Un tuttocampista di fisico e tecnica, l'uomo perfetto per completare un centrocampo di cervello (Modric) e potenza (Loftus o Fofana). Adrien Rabiot si è preso il Milan in un attimo e ci voleva poco a capire perché Allegri lo volesse a tutti i costi. Perché nessuno come lui, lì in mezzo, ha tutto, tutte le caratteristiche necessarie a un centrocampista. E da qui a diventare un indispensabile ci è voluto pochissimo.

Poi, certo, Rabiot può ancora migliorare e in fondo ancora non sa quali saranno i suoi compagni nella zona alta del campo. Ha cercato la sponda di Loftus e Gimenez prima, ci ha riprovato con Pulisic e Nkunku dopo, non ha ancora assaggiato velocità e classe di Rafa Leao, quello con cui, sulla carta, avrà più a che fare nella fase offensiva. Intanto però ha "regolato i conti", aggiustato il centrocampo dando equilibrio, forza e classe. E la sensazione è che su quella mattonella ci sarà sempre lui. Zero rotazioni, se non proprio obbligate, con Jashari che dovrà sudare un bel po', una volta rientrato, per ritagliarsi dello spazio. 

Per ora a Casa Milan festeggiano il "buona la prima" contro il Bologna. Il resto si vedrà, ma quel che si è visto domenica non può che fare ben sperare per il futuro.

adrien rabiot
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

01:01
MCH VELEZ-RACING 0-1 LIBERTADORES MCH

Velez-Racing 0-1 gol di Adrian "Maravilla" Martinez

01:35
DICH BREMER POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Bremer: "Quando si prende 4 gol c'è sempre qualcosa da migliorare"

02:01
CONF. TUDOR POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "Vedo un grande spirito che è un bel segnale"

02:29
DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

01:59
DICH DE ROON PRE PSG DICH

De Roon: "Ci siamo meritati di giocare queste partite"

02:11
DICH JURIC PRE PSG DICH

Juric: "Psg ha pochissimi punti deboli, ma ci sono e cercheremo di sfruttarli"

01:29
Addio a Franco Ligas

Addio a Franco Ligas

01:29
Sci, tragedia Franzoso

Sci, tragedia Franzoso

01:28
Capitale verso il derby

Capitale verso il derby

01:55
Serie A, casi da moviola

Serie A, casi da moviola

02:45
Il Max-2 rossonero

Max e quell'allergia alla giacca

01:38
Leao e Maignan no Udine

Leao e Maignan saltano la trasferta di Udine

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

I più visti di Milan

Allegri l'ha fatto di nuovo: si toglie la giacca per protestare e viene espulso

Allegri: "Modric meraviglioso, squadra compatta. Il rosso? Niente di che"

Modric e Rabiot si prendono sulle spalle il Milan, ma Gimenez conferma il momento no

Milan, la Sud annuncia: “Sciopero del tifo a tempo indeterminato. San Siro come un teatro”

Allegri a modulo variabile: dal 3-5-2 al 3-4-2-1 per liberare il talento

Sospiro di sollievo per Maignan e Pavlovic: nessuna lesione, saranno valutati giorno per giorno

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:40
Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban è il nuovo presidente
10:29
Champions araba, esordio show di Theo Hernandez: super gol e prima vittoria
09:00
Gol e assist di Messi nel 3-1 di Miami contro Seattle
08:03
Yildiz: "Del Piero? Il mio gol istintivo"
23:49
Juve, Bremer: "Non possiamo prendere tutti questi gol"