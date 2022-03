Milan, in vendita una maglia speciale a supporto della popolazione ucraina

Con il sostegno di Andriy Shevchenko il Milan ha concepito una maglia "replica", Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine, personalizzata Shevchenko 7 e ispirata a quella indossata dall'ex attaccante rossonero durante la Finale di Champions League 2002/03 di Manchester. La maglia richiamerà i colori della bandiera ucraina sulle spalle e sul petto, dove riporterà anche la scritta "AC Milan for Peace" e il simbolo della pace. Attraverso Fondazione Milan i proventi della vendita di questa speciale maglia saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana per il progetto Ucraina.

