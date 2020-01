Milan, il Tottenham pensa a Calhanoglu per il dopo Eriksen

LE VOCI

Il Tottenham sarebbe pronto a lancarsi su Hakan Calhanoglu non appena si chiuderà la trattativa per la cessione all'Inter di Christian Eriksen. La voce arriva dall'Inghilterra e trova una sponda anche in Turchia, dove i media locali parlano di un'offerta attorno ai 20 milioni di euro per il centrocampista rossonero. Resta da capire se il Milan sia interessato a intavolare una trattativa, visti anche i fronti aperti per le cessioni di Suso e Paquetà.

Calhanoglu, al momento, è infatti una pedina fondamentale per la squadra di Pioli, almeno a livello numerico: ha disputato 18 partite in stagione mettendo a referto due gol e un assist ed è stato quasi sempre titolare, eccezion fatta per le ultime due partite (Coppa Italia con la Spal e campionato con l'Udinese), in cui è rimasto ai box per un problema al polpaccio. Per i rossoneri potrebbe dunque essere un problema privarsi del turco in questo momento, soprattutto considerando che Suso e Paquetà sono invece sul mercato.

Il Daily Express è comunque sicuro che Mourinho avrebbe messo gli occhi su di lui, nel caso si concretizzasse l'addio di Eriksen, mentre il quotidiano turco Aksam sottolinea come la cifra di 20 milioni di euro (poco meno di quanto il Milan spese nel 2017 per strapparlo al Bayer Leverkusen) potrebbe essere un buon punto di incontro per un accordo tra le due società. Naturalmente, in tutto questo, c'è da valutare anche la volontà del giocatore, che a Londra troverebbe una concorrenza piuttosto nutrita, tra cui quella del neo arrivato Gedson Fernandes.