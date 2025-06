Milan, il rapporto Allegri-Ibra “non preoccupa”: ma quella volta nel 2011…

Massimiliano Allegri torna a Milano 11 anni dopo l’ultima volta (“Quella del Milan è stata l’unica proposta concreta” ha spiegato Giovanni Branchini, agente del tecnico) e a Milanello come in società è cambiato quasi tutto, ma proprio come nella sua prima esperienza in rossonero il tecnico ritroverà Zlatan Ibrahimovic, anche se questa volta in una veste diversa. “Non sono preoccupato” ha dichiarato Branchini parlando del rapporto tra i due, che nel corso della stagione 2011/12 vennero quasi alle mani dopo gli ottavi di Champions League che il Diavolo perse sonoramente per 3-0 sul campo dell'Arsenal (sconfitto però per 4-0 a San Siro in precedenza).