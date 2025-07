Modric: "Tifo Milan sin da bambino. Questo club non può accontentarsi della mediocrità"

La bacheca di Modric è piena zeppa di trofei personali e di squadra e la voglia di vincere è ancora intatta: "Voglio portare la mia fame di vincere, aiutare i compagni sotto tutti i punti di vista e lavorare sodo per guadagnare il mio posto in squadra. Non è mai facile, devi lavorare sodo e lottare. Dico sempre che per me la cosa più importante è l'amore per il gioco e per il calcio. Io ce l'ho ancora, sento di avere ancora questo fuoco dentro di me. È questo che mi spinge, ho ancora dentro di me la voglia e la fame di vincere".