Agente Allegri: "Unica proposta concreta quella del Milan, su Ibra..."

Nel corso dell'intervista, Branchini ha anche smentito le voci riguardanti le offerte arrivate da altri club, tra i quali la Roma che era in cerca del successore di Claudio Ranieri: "In questa fase non c'è stata alcuna offerta. C'è stato un tentativo di contatto molti mesi fa, ma l'abbiamo ritenuto molto poco credibile. Non ci sono stati sviluppi e non c'è stato neanche il contatto".