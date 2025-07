Si è conclusa con il risultato di 9-0 Hellas Verona-Rovereto, seconda amichevole del ritiro pre-campionato gialloblù. Quattro le reti realizzate nei primi 45 minuti: ha sbloccato il match Frese, sono andati poi in gol Niasse, Livramento e Sarr. Nella ripresa doppietta per Cisse e primo gol in gialloblù per Giovane. In rete nel secondo tempo anche Grigoris Kastanos e Vermesan.