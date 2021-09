Milan, Ibrahimovic scalda i motori in vista della Lazio

QUI MILAN

Il big match contro i biancocelesti sarà quasi certamente quello del debutto stagionale per lo svedese, anche se Pioli non dovrebbe rischiarlo dal 1'

Sei giorni a Milan-Lazio, sei giorni al debutto stagionale di Zlatan Ibrahimovic. Quello contro gli uomini di Sarri, oltre a essere il primo scontro diretto stagionale per i rossoneri, sarà quasi certamente il match d'esordio dello svedese, a poco meno di tre mesi dall'operazione al ginocchio che gli ha impedito di prender parte a Euro 2020 con la sua Svezia. Con Giroud bloccato dalla positività al Covid, contro i biancocelesti ci sarà dunque spazio per Ibra. Resta da capire se Pioli vorrà rischiarlo dal primo minuto, o farlo entrare a gara in corso. Getty Images

Entrambe le squadre sono reduci da un inizio di campionato positivo, con due vittorie in altrettante partite, ma la pausa nazionali, inevitabilmente, ha complicato un po' i programmi di preparazione dei due tecnici. Per Pioli, tuttavia, è stata anche l'occasione di lavorare sulla condizione fisica di Zlatan, che non gioca dal 9 giugno e che è rientrato in gruppo a inizio settembre: da qui a sabato il tecnico parmigiano potrà testare la tenuta del suo centravanti e decidere se val la pena schierarlo titolare oppure affidarsi a una soluzione emergenziale. Rebic e Leao sono i due principali candidati, mentre l'opzione Pellegri al momento resta più sullo sfondo, considerando che anche il giovane attaccante è ancora alla ricerca della forma migliore.

Sicuro di partire dal 1' dovrebbe invece essere Brahim Diaz, ormai ufficialmente il fantasista titolare dell'attacco rossonero. Anche lo spagnolo è rimasto a Milanello a lavorare e domenica sera a San Siro gli verranno ancora affidate le chiavi della trequarti, per un match non certo decisivo, ma sicuramente probante, che potrà già dire molto sulle ambizioni stagionali del Milan.