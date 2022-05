Milan, Ibrahimovic si confessa: "Sei mesi senza legamento, mai sofferto così tanto"

LA CONFESSIONE

Lo svedese sui social: "Volevo solamente far diventare campioni il mio tecnico e i miei compagni, ora ho un nuovo legamento e un altro trofeo"

Come promesso al termine del match col Sassuolo, che ha incoronato il Milan campione d'Italia, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di confessarsi e raccontare ciò che ha passato in questa tormentata seconda metà di stagione: "Negli ultimi sei mesi ho giocato senza il legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro - ha spiegato lo svedese su Instagram -. Sei mesi di ginocchio gonfio. Sei mesi in cui mi sono potuto allenare solo 10 volte con la squadra. Sei mesi in cui ho dovuto fare oltre 20 iniezioni. Sei mesi in cui dovevo svuotare il ginocchio una volta a settimana. Sei mesi di antidolorifici quotidiani. Sei mesi in cui a malapena dormivo a causa del dolore".

"Non ho mai sofferto così tanto, dentro e fuori dal campo - prosegue Zlatan, che mercoledì è stato operato per ricostruire il legamento e che dovrà restare fuori per 7-8 mesi -. Ho trasformato qualcosa di impossibile in qualcosa di possibile. Nella mia mente c'era un solo obiettivo: rendere i miei compagni e il mio allenatore campioni d'Italia, perché avevo fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un trofeo in più".

