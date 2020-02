Milan, Ibrahimovic si allena ancora a parte ma vede il derby

Secondo giorno di lavoro personalizzato per Zlatan Ibrahimovic in vista del derby. L'attaccante del Milan, dopo l'allenamento in palestra di ieri, oggi è sceso in campo ma non si è unito alla squadra. Gruppo a cui dovrebbe aggregarsi già da domani per preparare la grande sfida con l'Inter: questo quello che filtra da Milanello con un cauto ottimismo viste anche le parole di Boban. Intanto sui social l'attaccante svedese ha ruggito: "