Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari: per Di Pardo problema al polpaccio, per Mina terapie

11 Ott 2025 - 22:15

Il Cagliari ha lavorato questa mattina al CRAI Sport Center: agli ordini di mister Pisacane e del suo staff i rossoblù hanno svolto delle esercitazioni tecniche accompagnate da un circuito di forza e atletica. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Gianluca Gaetano, Juan Rodríguez, Nicola Pintus e Gabriele Zappa. In personalizzato Marko Rog e Boris Radunovic. Terapie per Yerry Mina e Alessandro Di Pardo: il laterale si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, quando inizierà la settimana di lavoro che porterà alla gara dell'Unipol Domus contro il Bologna.

Ultimi video

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:35
TG5 N/M DICH GATTUSO POST ESTONIA-ITALIA 11/10 DICH

Gattuso: "A"Udine abbiamo un match point per andare ai play-off"

01:25
DICH MINISTRO ABODI SU ISRAELE E GAZA DICH

Abodi: "Italia-Israele? Appuntamento sportivo importante"

01:35
La Roma aspetta Dybala

La Roma aspetta Dybala

01:39
Fagioli cerca rivincite

Fagioli a caccia di rivincite

01:57
Milan, rinnovi e futuro

Il Milan tra rinnovi e futuro

01:37
Buongiorno è pronto

Napoli, Buongiorno è pronto

01:27
Hojlund strega Conte

Hojlund ha stregato Conte

01:47
Sarri a "Lazio Style"

Sarri si racconta a cuore aperto

01:52
Trezeguet consiglia Tudor

Vlahovic e David insieme: Trezeguet consiglia Tudor

02:12
Italia in Estonia

Italia in Estonia

01:30
Soffia il vento del sud

Napoli e Roma in testa: soffia il vento del Sud

01:49
DICH TOTTI PADEL DICH

Totti: "Italia, gruppo unito con un grande mister. La Roma? Una bella sorpresa"

02:22
DICH PIZARRO PADEL DICH

Pizarro: "Spero che con Gasperini arrivi lo scudetto a Roma"

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

I più visti di Calcio

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:34
Inter, Thuram salta la sfida con la Roma: torna con il Napoli
23:25
Tonali: "Ansia playoff? Può essere un problema, ma pensiamo solo a giocare"
23:09
Nazionale, Retegui ancora in gol: "Speriamo di continuare così"
23:06
Orsolini: "Oggi contava solo vincere"
23:03
Pio Esposito, primo gol in Nazionale: "Devo ancora realizzare, ma è solo l'inizio"