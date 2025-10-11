Cagliari: per Di Pardo problema al polpaccio, per Mina terapie

Il Cagliari ha lavorato questa mattina al CRAI Sport Center: agli ordini di mister Pisacane e del suo staff i rossoblù hanno svolto delle esercitazioni tecniche accompagnate da un circuito di forza e atletica. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Gianluca Gaetano, Juan Rodríguez, Nicola Pintus e Gabriele Zappa. In personalizzato Marko Rog e Boris Radunovic. Terapie per Yerry Mina e Alessandro Di Pardo: il laterale si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, quando inizierà la settimana di lavoro che porterà alla gara dell'Unipol Domus contro il Bologna.