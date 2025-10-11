Milan, Ibrahimovic: "Leao tra i più forti al mondo, Modric un maestro"

"Si parla di Leao perchè è forte, altrimenti non si parlerebbe. Quando abbiamo vinto lo Scudetto per me Leao lo ha vinto da solo, faceva la differenza da fenomeno. Ci aspettiamo tanto da lui perché è uno dei più forti al mondo". Così Zlatan Ibrahimovic intervenuto al Festival dello Sport di Trento, a proposito dell'inizio di stagione non proprio positivo di Leao. Anche Modric è un fenomeno, a 40 anni sta stupendo tutti. "E' un maestro. Quando entra in campo, lui è il calcio, non gioca a calcio. Ha fatto una carriera incredibile, alla fine dello scorso campionato abbiamo detto che serviva più esperienza - ha aggiunto - e abbiamo preso prima l'allenatore, poi Modric". "Ancelotti ci ha detto che era l'unico giocatore del Real che non si era mai fatto male, ha una mentalità incredibile. L'esultanza dopo Milan-Napoli dice tutto. E' passione, identità: è un maestro", ha detto ancora Ibra secondo cui "se c'era lui quando giocavo avrei allungato la mia carriera di un paio di anni. Siamo molto contenti di Luka, non solo per quello che fa in campo". "Avere vicino uno come Modric ti porta a fare di più. Se in campo lui corre, gli altri lo vedono e poi corrono il doppio", ha concluso.