Calcio

Kean segna, si fa male e lascia il posto a Esposito: caviglia ko, Israele e Milan a rischio

11 Ott 2025 - 21:13
© X

© X

Brutte notizie per la Fiorentina da Estonia-Italia. Al 9' del primo tempo, poco dopo aver segnato il gol che ha portato in vantaggio gli Azzurri, Moise Kean si è infatti accasciato al suolo dopo aver poggiato male il piede destro. L'attaccante viola ha provato a stringere i denti e restare in campo, ma per via della storta alla caviglia faticava ad appoggiare il piede e al 15' è stato sostituito da Pio Esposito e ha lasciato il campo sorretto a braccia da due componenti dello staff di Gattuso. Nelle prossime ore ci saranno tutti gli esami del caso, ma la presenza di Kean con Israele è a forte rischio, così come la gara con il Milan alla ripresa del campionato. 

