Milan, Ibra vede lo United: positivo il controllo medico

MILAN

L'attaccante svedese ha anticipato la visita per programmare la settimana di allenamenti

Si avvicina il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe tornare a disposizione di Pioli per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United. L'attaccante svedese, secondo TuttomercatoWeb.com, ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto inizialmente per domani) per cominciare ad impostare il lavoro della settimana prossima. La visita è andata bene e Ibra potrebbe giocare uno spezzone di gara con gli inglesi. Getty Images

Il recupero dalla lesione del muscolo lungo adduttore sinistro patita contro la Roma sembra procedere spedito. Pare che Ibra stia molto meglio, non senta dolore e potrebbe già rientrare ad allenarsi in gruppo dall’inizio della prossima settimana. Pioli potrebbe, così, decidere di convocarlo per il match contro gli inglesi, con cui lo svedese ha giocato due stagioni e vinto proprio l'Europa League nel 2017, anche se non scese in campo nella finale per un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio. Zlatan potrebbe riassaporare il campo giovedì per mettere nelle gambe minuti importanti in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina.