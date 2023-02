Milan, Ibra festeggia il rientro con un video social: “A due passi dall’inferno”

Ci sono voluti 280 giorni ma Zlatan Ibrahimovic è tornato e non ha alcuna intenzione di dire basta. Dopo essere tornato a giocare col Milan a San Siro contro l’Atalanta, l’attaccante svedese ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui rivive tutte le tappe del suo lungo e faticoso percorso di recupero dopo l’operazione al ginocchio della scorsa estate. Colonna sonora scelta ‘Two steps from hell’, cioè a due passi dall’inferno, mentre nella didascalia lo svedese ha scritto una frase in pieno stile Ibra: “Dubitate di me!”.