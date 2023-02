De Ketelaere, segnali di ripresa: con la Fiorentina un'altra chance

IL TURNOVER DI PIOLI

Il belga sta convincendo Pioli: Diaz riposa in vista del Tottenham

Dimenticarsi dei gol clamorosi sbagliati contro il Tottenham e il Monza. Charles De Ketelaere, coccolato da tutti i compagni a Milanello, nelle ultime settimane ha mostrato importanti segnali di crescita. Diversi spezzoni di partita che stanno convincendo Pioli ha dare un'altra importante chance al giovane belga. Il tecnico rossonero, che nella gestione dei giovani non ha mai fallito (vedi Thiaw), sta pensando di schierarlo titolare sabato sera a Firenze. Un po' perché il momento sembra maturo, un po' per turnover in vista del ritorno di Champions League con Diaz in panchina.

Dopo Thiaw, i tifosi rossoneri attendono l'esplosione del Principino CDK. Al Franchi gli occhi saranno puntati tutti su di lui, un'occasione per sbloccarsi, non solo psicologicamente. Il Milan non ha perso la fiducia in lui, pagato 35 milioni di euro in estate dal Bruges.

In attacco rossoneri che dovranno rinunciare allo squalificato Leao. Pioli dovrà decidere tra Origi e Rebic, con il croato leggermente in vantaggio. Punto fermo, invece, Giroud che sarà costretto agli straordinari con Ibra prontissimo ormai a farlo rifiatare nella ripresa.