Milan, Ibrahimovic implacabile: "Se sto così continuo qualche anno"

L'INTERVISTA

L'attaccante svedese a Pressing ha ricordato anche Mino Raiola: "Era importante, mi faceva sempre sentire fame"

Il Milan ha ritrovato Zlatan Ibrahimovic in campo dopo 280 giorni. Venti minuti contro l'Atalanta in cui lo svedese ha fatto vedere qualità e carisma: "Era un anno e due mesi che non giocavo a calcio come volevo, perché non stavo bene e non potevo fare quello che amo". La condizione fisica di Ibra è buona: "Ho grande fiducia in me stesso, posso fare ancora la differenza e dirò di più, se sto come oggi continuerò ancora qualche anno, non solo il prossimo".

Le difficoltà - Nel corso dell'intervista a Pressing, Ibrahimovic non ha nascosto qualche paura durante la lunga assenza: "La verità è che fino a metà gennaio le sensazioni non erano positive, poi è successo qualcosa e in tre settimane ho fatto più che negli ultimi otto mesi. Il ginocchio era sempre gonfio, ma ho avuto già una esperienza simile con l'altro e so che serviva pazienza".

Il ricordo di Raiola - "Ho sofferto tanto per il problema fisico e per quanto successo a Mino Raiola, per me lui era tutto, avevo un rapporto incredibile perché mi faceva sempre sentire la fame. Mentalmente mi manipolava alla grande e ora questo periodo professionistico senza di lui mi sembra strano. Se ci fosse, oggi sarebbe fiero di me".

Il rientro in squadra - "Da quando sono rientrato sono convinto di poter ancora fare la differenza - ha proseguito Ibrahimovic a Pressing -, e trasmettere la mia sicurezza e fiducia agli altri. Non era un momento felice, ma nelle ultime 3-4 partite abbiamo giocato molto bene e ho visto tanta voglia anche in allenamento. Ora non dobbiamo fermarci".

Il Napoli di Spalletti - Il campionato lo sta dominando il Napoli di Luciano Spalletti: "Stanno facendo grandi cose, hanno un grande allenatore che quest'anno può vincere quello scudetto che non ha mai vinto. Lo merita, ha fatto tanto per il calcio italiano. Questo è il suo anno e quello del Napoli".