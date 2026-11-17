Sciolte tutte le riserve: Philippe Diallo, numero uno della federazione francese, dopo l'ok dell'Esecutivo della Fff ha confermato di essere l'uomo - tanto cercato dalla Uefa, che per mesi ha sondato su tutti Arsène Wenger - che rappresenterà l'Europa nella corsa contro Gianni Infantino per la presidenza della Fifa. "Nei giorni scorsi dall'Esecutivo Uefa e dal presidente Ceferin - ha raccontato Diallo - erano arrivati forti inviti a farmi avanti. Per essere eletti servono 106 voti, parto da una base dei 55 dell'Europa: andremo a caccia degli altri, ho già ricevuto da altri continenti segnali di consenso, che renderò noti nei prossimi giorni". Un consenso unanime dal suo continente, come base per erodere quello dell'attuale dominus del pallone. "Il mondo del calcio è sotto choc, basta con la gestione solitaria - è il primo proposito del francese -. Le questioni più importanti non possono più essere decise dietro le quinte, senza alcuna trasparenza e senza che nessuno venga consultato, senza passare attraverso il comitato esecutivo. La mia visione sarà quella di una governance aperta e collegiale". L'impresa, però, non sarà facile. Nonostante gli scandali dell'estate, Infantino ha incassato nelle ultime settimane l'appoggio di varie federazioni continentali: Asia, Paesi arabi e caraibici, oltre a vari consensi isolati - dall'Argentina del discusso 'Chiqui' Tapia alla Mauritania. "Mi aspetta una campagna mondiale", ha detto Diallo, consapevole del terreno da recuperare - cercando sponde soprattutto in Africa e in America - in una corsa partita con grande ritardo e, forse, di non essere il nome travolgente che la Uefa avrebbe voluto. A questo si aggiunge che la federazione francese ha ritirato formalmente il supporto all'attuale numero uno del calcio mondiale soltanto il 10 settembre, due mesi fa. "Sono un po' sorpreso di vedere il suo nome per far fuori Infantino, è un po' volubile. Ha il peso necessario per impedirne la rielezione?", ha domandato ai media francesi con un po' di veleno l'ex presidente Sepp Blatter. Personaggio che, va detto, era stato usato come metro negativo da Jurgen Klopp nella giornata di ieri, quando aveva detto che non avrebbe "mai pensato che le cose sarebbero potute peggiorare dopo Blatter". La sfida, però, potrebbe essere non solo a due: sembrerebbe infatti essere concreta la possibilità di un terzo uomo, l'ex calciatore svizzero Ramon Vega, che in una conversazione con 'Politico' ha confermato di avere il sostegno di cinque federazioni, obbligatorio per poter annunciare la sua candidatura da 'indipendente'. Un outsider, come il presidente onorario della Federcalcio giapponese e membro del consiglio esecutivo Fifa, Kozo Tashima, che però a poche ore dalla scadenza della presentazione delle candidature sembra non essere riuscito a raccogliere i necessari consensi.