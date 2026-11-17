Oggi pomeriggio sono ripresi gli allenamenti al Centro Bortolotti in vista del match di domenica contro l'Inter alla New Balance Arena. Dopo una prima fase di attivazione mista fatta di mobilità, andature e stretching dinamico seguito da un circuito tecnico, i nerazzurri si sono esercitati sul possesso palla, per poi concludere la sessione con una partitella e un lavoro di potenza aerobica. Bellanova e Raspadori si sono allenati in gruppo. Gaetano, Hien, Kossounou e Kristensen hanno fatto palestra e lavoro individuale in campo. Terapie e palestra invece per Pompei. Domani la preparazione dei nerazzurri al Centro Bortolotti proseguirà con un'altra seduta pomeridiana a porte chiuse.