Milan, hater a Leao: "Con te in campo divento razzista". Lui risponde sui social

Rafa Leao risponde sui social a un hater che lo prende di mira con insulti, evocando anche il razzismo. È stato lo stesso giocatore del Milan a postare in una storia su Instagram l'attacco ricevuto dopo la sconfitta contro il Monza: "Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare. Con te in campo divento razzista. Mi stai altamente sui coglioni, vattene il prima possibile tu e chi ti segue", si legge nel messaggio contro Leao postato dal rossonero. E Leao risponde: "Sfortunatamente il mondo continua ad avere questo tipo di persone con la mente piccola...".