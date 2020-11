Milan, guaio panchina: anche il vice Murelli è positivo al Covid

Un'altra brutta notizia in casa Milan a causa del Covid. Dopo Stefano Pioli, anche il suo vice Giacomo Murelli è risultato positivo al test per il coronavirus. Un bel guaio soprattutto in vista della delicatissima sfida contro il Napoli in programma domenica sera al San Paolo. I rossoneri adesso dovranno trovare un sostituto da far sedere in panchina, almeno formalmente visto che sarà comunque collegato con lo staff tecnico.

"AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio", il comunicato rossonero.

Per la sostituzione si fa il nome di Daniele Bonera, attuale collaboratore tecnico del Milan. Di sicuro in campo non mancherà la guida, visto che Ibra da solo è in grado di gestire tutta la squadra. Una sorta di giocatore-allenatore, la cui figura al San Paolo sarà più importante che mai.