Milan, Giroud saluta i tifosi sui social: "Ultima col sorriso"

VERSO MILAN-SALERNITANA

L'attaccante francese all'ultima partita in rossonero cercherà di girarsi ancora, intanto il suo compagno d'attacco Leao saluta Pioli: "Grazie a te nell'élite del calcio"

Serata da lacrimoni a San Siro stasera per i tifosi del Milan, che diranno addio a Pioli e Kjaer dopo cinque anni e a Olivier Giroud dopo tre stagioni e quella doppietta nel derby che ha riportato lo scudetto a Milano. Per chiudere la propria carriera l'attaccante francese ha scelto la Mls e Los Angeles, ma prima proverà a 'girarsi' ancora una volta (o magari due per centrare quota 50 gol con i rossoneri) nell'ultimo match di campionato contro la Salernitana. Nel giorno dell'addio, l'ex Chelsea che col Milan è riuscito a sfatare la 'maledizione del numero 9' questa mattina ha voluto dedicare un video ai tifosi, pubblicato sul proprio profilo Instagram.

"Ciao a tutti milanisti, stasera sarà la mia ultima partita con il Milan a San Siro. Volevo dirvi che sono molto orgoglioso di tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme in questi tre anni. Grazie di tutto, non lo dimenticherò mai. Ci vediamo stasera con il sorriso per una bella serata. Un grande abbraccio".

LEAO A PIOLI: "GRAZIE A TE NELL'ÉLITE DEL CALCIO"

Mattinata di saluti social anche per Rafa Leao, che nel giorno dell'ultima di Pioli sulla panchina rossonera ha voluto omaggiare il tecnico con un messaggio pubblicato su tutti i propri profili: "Grazie di tutto mister, dopo 12 anni hai portato un'enorme gioia a tutti i tifosi del Milan e di conseguenza il tuo nome è entrato nella storia del Milan! Grazie per avermi aiutato a mettere il mio nome nell'élite del calcio e a conquistare un posto importante in questo grande club! Ti sarò sempre grato"