Milan, Giroud è carico: "Siamo quasi pronti, Adli mi ha impressionato"

MILAN

"E' sempre una buona cosa iniziare vincendo. Ho esultato indicando lo scudetto per ricordare che siamo Campioni d'Italia"

© Getty Images Nuova stagione, vecchie abitudini per Olivier Giroud con la maglia del Milan. Come l'anno scorso, il bomber francese è infatti andato subito a segno, firmando la doppietta che ha deciso la gara contro il Colonia. "Penso che sia sempre una buona cosa iniziare bene e vincere la prima partita - ha spiegato l'attaccante a Milan TV -. Abbiamo fatto bene nel primo tempo e la squadra ha lavorato bene". "Sono molto felice - ha aggiunto -. L'esultanza toccando lo scudetto sulla maglia? Volevo lanciare un piccolo messaggio ai tifosi per ricordare a tutti che siamo molto orgogliosi di essere Campioni d'Italia".

Vedi anche Milan Colonia-Milan 1-2: Giroud trascina i rossoneri con una doppietta

"Stiamo facendo un buon lavoro a Milanello con allenamenti duri e pesanti anche con un gran caldo - ha continuato lil bomber del Milan -. Oggi abbiamo già dimostrato di avere già un grande spirito di squadra, lavorando tutti insieme come ci ha chiesto il mister". "Siamo quasi pronti, mi sento bene", ha aggiunto.

Chiusura poi sul nuovo arrivato Yacine Adli. "E' importante accoglierlo nella maniera giusta per farlo ambientare bene - ha spiegato Giroud -. E' un bravo ragazzo e sa che deve imparare al Milan". "Comunque sono impressionato dalle sue qualità. Può fare assist, correre tanto e ha buona visione di gioco - ha concluso -. Sarà un plus per la squadra".