Colonia-Milan 1-2: Giroud trascina i rossoneri con una doppietta

TELEKOM CUP

I rossoneri superano brillantemente il primo test di un certo livello. Il francese è subito protagonista

Giroud trascina il Milan col Colonia





































Prosegue il buon avvio di preparazione estiva per il Milan campione d'Italia. I rossoneri, reduci dalla vittoria contro l'Almenno all'esordio, si ripetono anche nella non facile trasferta di Colonia in occasione della Telekom Cup. Subito Giroud grande protagonista per la squadra di Pioli: una doppietta del francese nel primo tempo e l'ottima prova di Rebic consegnano la vittoria per 2-1 contro i tedeschi, settimi nell'ultima Bundesliga.

Milan convincente nella seconda amichevole estiva: dopo la vittoria contro l’Almenno, i rossoneri si ripetono in casa del Colonia con un 2-1 che vale anche la conquista della Telekom Cup. Nella sfida contro i tedeschi, rivelazione dell’ultima Bundesliga con il settimo posto e conseguente qualificazione in Conference League, il Milan parte subito fortissimo sull’asse Rebic-Giroud: ripartenza e splendido colpo di tacco del croato che serve il francese, scavetto dell’attaccante a saltare il portiere e rossoneri in vantaggio al 16’. Passano venti minuti ed è ancora Giroud protagonista, questa volta con bel un tiro a giro di sinistro deviato che beffa Schwabe. Poi nel finale di primo tempo ancora il transalpino sfiora il tris certificando l’ottima prima frazione del Milan.

Nella ripresa entra il nuovo acquisto Adli al posto di Diaz, subito occasione per lui ma il tiro è centrale. Gli uomini di Pioli amministrano il vantaggio, i ritmi si abbassano e il caldo si fa sentire con tanto di cooling break a metà tempo. Il Colonia prova la reazione e arriva un sussulto nel finale con il gol della bandiera di Hector su azione da calcio d’angolo, ma ormai è tardi e la Telekom Cup è rossonera. Prossima amichevole per il Milan sabato 23 luglio alle 18 in Ungheria contro il Zalaegerszegi.