Milan, Giroud deluso: "Dopo il primo gol del Napoli non sapevamo se attaccare o difendere"

IL PROTAGONISTA

L'attaccante francese non è bastato al Milan per vincere col Napoli: "Avevamo la partita in mano e invece... sono frustrato"

La doppietta di testa ha suggellato l'ottimo primo tempo del Milan al Maradona, ma le reti di Olivier Giroud non sono bastate ai rossoneri per conquistare i tre punti contro il Napoli. Nel dopopartita l'attaccante francese ha sfogato la propria delusione davanti ai microfoni, come già fatto in campo al momento del cambio nel finale: "Sono frustrato e arrabbiato per questo pareggio - ha commentato alla tv del club -. Avevamo la partita in mano".

Il centravanti non ha nascosto il proprio rammarico dopo una partita da protagonista, pur senza voler fare polemica: "Nell'intervallo ci siamo detti di essere pronti nella ripresa perché il Napoli avrebbe fatto un'altra partita, ma alla fine... Siamo frustrati. Dopo il gol di Politano hanno preso fiducia e coraggio e noi non sapevamo più se dovevamo continuare a difendere o ad attaccare. Sono deluso" ha ribadito Giroud.

Le occasioni per allargare il vantaggio il Milan le ha avute: "Volevamo reagire dopo due sconfitte, ma parliamo di scudetto e dovevamo prendere i tre punti perché siamo competitivi. Sono molto deluso stasera. Abbiamo creato tanto, ma dobbiamo essere ancora più esigenti con noi stessi. Questa partita dovevamo vincerla".

Ai nostri microfoni ha poi precisato: "Rabbia per la sostituzione? Non c'è nessun minimo problema, siamo uomini e non robot, proviamo emozioni e volevo solo aiutare la squadra ma ci sono anche i compagni che devono giocare e ho massimo rispetto per tutti: ero solo deluso. Mi sono seduto lì perché era il primo posto che ho trovato".

A Napoli il francese è tornato al gol dopo cinque partite di campionato: "Per una punta è importante fare gol, oggi ho avuto due grandi cross dai compagni e sono felice. Ma non sono soddisfatto al 100% perché volevo vincere, la squadra viene prima. Non serve un altro vice Giroud, ce l'abbiamo già, poi ancora una volta abbiamo creato tante occasioni con un gioco offensivo e divertente".