Milan, Giampaolo: "Ho visto un'idea di gioco"

Marco Giampaolo soddisfatto nonostante il ko del Milan contro il Benfica: "In questo momento il risultato non conta, il vero problema sarebbe stato se la squadra non avesse cercato di interpretare il pensiero che stiamo costruendo". L'allenatore fa i complimenti alla squadra: "Ho visto un'idea di gioco, rispetto al Bayern Monaco abbiamo fatto molto meglio sia in fase offensiva che difensiva. Molto, molto, molto meglio". L'ex Taarabt affonda il Milan

































Giampaolo a MilanTv spiega anche cosa non gli è piaciuto: "Ci sono delle cose da rivedere, so che c'è tanto da lavorare e alcune delle cose vanno fatte meglio". Tuttavia prevalgono gli aspetti positivi: "La squadra mi è piaciuta, è corsa in avanti e non indietro. Finché ne hanno avuto, i ragazzi hanno fatto bene. Hanno tentato di dominare il gioco, hanno fatto tutte quelle cose chieste ai ragazzi in questi 15 giorni".

Il Milan è sembra anche divertirsi: "Se ti diverti corri anche con maggior piacere, se non ti diverti fai più fatica. L'importante è costruire i presupposti per vincere, ti diverti anche vincendo...".