Milan, già 35mila abbonamenti confermati: il mercato fermo non spegne la passione dei tifosi

I tifosi del Milan hanno risposto presente nella prima fase di riconferma degli abbonamenti. Sono già 35mila gli abbonati che hanno confermato la propria presenza a San Siro per la stagione 2024/25, circa il 5% in più rispetto alla stessa fase del 2023. Questo nonostante il mercato rossonero non abbia ancora prodotto i colpi di qualità richiesti a gran voce dalla Curva Sud sul finire della passata stagione e soprattutto pur assorbendo un rincaro medio del 19% sul prezzo del biglietto stagionale.