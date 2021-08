Milan, Gazidis alla squadra: "Orgoglioso di voi, con questo spirito superiamo tutte le sfide"

MILAN

L'ad rossonero ha voluto far sentire la sua vicinanza nel giorno del debutto a San Siro con i tifosi

"Siete una squadra del quale essere orgogliosi che ha sempre dimostrato grande qualità. Ma soprattutto che ha evidenziato uno spirito di unità e una volontà speciale, che consolidano la forza del gruppo e permettono di superare tutte le sfide". Nel giorno del ritorno del Milan a San Siro con i tifosi, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha fatto sentire la propria presenza e vicinanza a tutto il gruppo rossonero con una videochiamata con i giocatori, mister Pioli e lo staff tecnico. Gazidis ha rivolto a tutti un ringraziamento per il sostegno, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute e sul fatto che le terapie stiano procedendo bene. Il dirigente rossonero sta lottando con un tumore alla gola.

Gazidis ha anche voluto inviare un messaggio diretto ai tifosi sottolineando che "sara' un'emozione incredibile rivedere i tifosi questa sera in un San Siro pieno, sebbene a capienza ridotta. Non potrò essere con loro fisicamente, ma la passione e l'entusiasmo che ci lega supera qualsiasi distanza. La nostra forza proviene sempre dall'unita e dalla capacità di sostenerci reciprocamente, come una famiglia. Un sentimento che ho personalmente percepito in queste settimane. Perché questo è e sarà sempre il Milan".