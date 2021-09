Milan, Gazidis: "Sul mercato abbiamo operato bene, squadra rinforzata"

QUI MILAN

L'ad rossonero fa il punto anche sulle sue condizioni di salute: "Le terapie stanno avendo effetti positivi, sono fiducioso in un pieno recupero"

Ivan Gazidis torna a parlare per fare il punto sul calciomercato appena concluso: "Siamo convinti di aver operato molto bene sul mercato e di aver rafforzato la squadra in modo efficace - ha scritto l'ad rossonero in una lettera ai dipendenti pubblicata in anteprima da Milannews.it - Investimenti importanti da parte della proprietà ci hanno permesso di consolidare e ampliare la rosa, in linea con la nostra strategia che punta sul talento dei giovani, supportati da giocatori di maggior esperienza". Poi un aggiornamento sulle sue condizioni di salute a poco più di un mese dalla diagnosi di un carcinoma alla gola: "Le terapie alle quali sono sottoposto stanno avendo effetti positivi, che mi rendono fiducioso per un pieno recupero". Getty Images

Gazidis ci ha tenuto a ringraziare la dirigenza per il lavoro svolto durante l'estate e ha poi festeggiato il ritorno dei tifosi a San Siro: "Durante la finestra di mercato si è visto un grande lavoro di gruppo e di questo ringrazio Paolo, Ricky, e i tanti colleghi coinvolti. [...] Domenica scorsa abbiamo affrontato la grande sfida della riapertura di San Siro, seguendo i nuovi protocolli sanitari. Un’operazione non semplice, ma le emozioni che i nostri tifosi hanno sentito tornando allo stadio sono state percepite a livello internazionale, frutto del duro lavoro e dell’impegno profuso per rendere l’esperienza a San Siro la più sicura ed emozionante possibile. L’entusiasmo dei nostri sostenitori stimola tutti noi e ci mostra quanto ci sia mancato il calcio come lo conoscevamo".

Dopo aver ricordato gli sforzi fatti per dar vita a nuove partnership commerciali e far crescere il brand a livello globale, il dirigente sudafricano ha voluto rassicurare tutti sulla sua battaglia contro il cancro: "Il vostro supporto è stato incredibile e dimostra la vera essenza della 'famiglia Rossonera'. Quindi non preoccupatevi per me, ma concentratevi sulle sfide che ci attendono. Io sarò presto di nuovo al vostro fianco. Un forte abbraccio e sempre Forza Milan! Ivan".