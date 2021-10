Milan, Gazidis: "Rinnovi? Per arrivare alle cifre che vogliono, i giocatori devono andare a parametro zero"

"I rinnovi? Le decisioni non sono mai facili. Oggi i club operano in maniera responsabile dal punto di vista finanziario. Ma i giocatori e gli agenti pensano come se il Covid non ci fosse mai stato. Per arrivare alle cifre che vogliono, devono andare a parametro zero". Parole chiare quelle dell'ad del Milan Ivan Gazidis, che ha detto addio di Donnarumma e Calhanoglu a zero e che ora deve vedersela con le scadenze di Kessie e Romagnoli il prossimo anno. "Noi continueremo a prendere decisioni nell'interesse del club - ha aggiunto in occasione dell'Annuale Assemblea dei Soci - rimanendo competitivi al top in Serie A e in Europa. Ma non possiamo trascendere dalla sostenibilità economica".