Milan, Gazidis: "Maldini già al lavoro per il mercato di gennaio"

Il primo posto in classifica e l'avvio di campionato e coppa promettenti sono il segnale di un progetto che sta dando i suoi frutti. Per questo il Milan non si ferma e la conferma arriva direttamente dall'amministratore delegato Ivan Gazidis: "Si è appena chiusa la finestra di mercato estiva e siamo molto soddisfatti. La direzione sportiva guidata da Paolo Maldini si sta già attrezzando per la finestra invernale e siamo fiduciosi - ha detto a margine dell'assemblea degli azionisti -. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi". E ancora: "Stiamo attraversando un momento positivo, ma il percorso è ancora lungo e impegnativo. Il club ha una proprietà forte alle spalle che ha fiducia nella programmazione".