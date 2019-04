Milan, Gattuso: "Prestazione gagliarda, siamo stati bravi"

13/04/2019

"Ero in panchina, ho visto che già c'erano delle parole che volavano tra i nostri e quelli della Lazio. L'importante è che sia finita qui - ha proseguito Gattuso parlando della rissa finale - Se mi parte uno schiaffo rischio di prenderle perché sono tutti palestrati e alti un metro e novanta... ". E ancora: "I ragazzi devono lottare per la maglia, non per me. Gli allenatori passano, il club resta. Piatek? Non bisogna dimenticarsi che Kris non ha mai riposato in stagione. A volte ci sta che non sia brillantissimo, quindi dobbiamo essere bravi noi a facilitargli le cose. Oggi abbiamo reso le cose facili ad Acerbi, va a nozze sulle palle lunghe, quindi dobbiamo cercarlo meglio".