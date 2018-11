Milan, Gattuso: "Juve nettamente più forte di noi"

11/11/2018

Gattuso non cerca alibi dopo il ko per 2-0 contro la Juve nel posticipo della 12a giornata: "Il mancato secondo giallo a Benatia? Abbiamo incontrato una squadra nettamente più forte di noi, non andiamo alla ricerca di nessuna polemica". Sul rigore di Higuain: "Non facciamo polemica. L'anno scorso hanno sbagliato Kessie e Rodriguez, ora è facile massacrare il Pipita, spero si scusi per l'atteggiamento con l'arbitro, deve controllarsi meglio con l'esperienza che ha".

Il tecnico spiega quanto accaduto in occasione del rigore, quando Higuain ha deciso di calciare: "I rigori li tirano loro e li scelgono loro. Il Pipita se l'è sentita, è stato bravo il portiere della Juve. Ha sbagliato il rigore contro la sua ex squadra, a volte l'emozione ti può fregare".



Gattuso analizza così l'andamento del match: "Abbiamo giocato contro una squadra che è tanti anni che vince, ogni anni prendono un pezzo da 90. Siamo stati in partita, abbiamo commesso un'ingenuità sul secondo gol, la squadra ha tenuto bene, abbiamo giocato a tratti bene. I livelli sono diversi, forse col rigore poteva cambiare qualcosa ma la squadra mi è piaciuta. La Juve? Non è soltanto la squadra più forte d'Italia, è la più attrezzata in Europa con City e Barcellona. Potevamo stare in partita fino all'ultimo, andavamo a fiammate ma la sensazione di fargli male non l'ho mai avuta. La squadra mi è piaciuta non è tutto da buttare via".