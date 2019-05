Milan, Gattuso: "Il bilancio? Questa squadra ha fatto tanto"

19/05/2019

Misione compiuta. Il Milan batte il Frosinone ("Ma dobbiamo ringraziare Donnarumma...") e Rino Gattuso può continuare a coltivare il sogno Champions fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. "Ancora per 45’ siamo in Champions - dice il tecnico del Milan riferendosi al match tra Juve e Atalanta -. È stata una partita difficile, lo sapevamo. Il Frosinone ci ha messo in difficoltà, ringraziamo Donnarumma e ora speriamo in un risultato positivo della Juventus”