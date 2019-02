Milan, Gattuso: "Grandissima partita, fortunati a segnare prima dell'intervallo"

16/02/2019

Rino Gattuso si gode la vittoria di Bergamo , fondamentale nella corsa al 4° posto. "Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati fortunati con il primo gol di Piatek a 20 secondi dalla fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo siamo usciti bene - ha spiegato - Oggi ci godiamo una bella notte poi subito testa all'Empoli, non possiamo mollare niente". Su Calhanoglu . "L'abbraccio dopo il gol l'ho dato ad Hakan ma vale per tutto il gruppo".

Il tecnico rossonero analizza il primo tempo del suo Milan che ha sofferto l'Atalanta. "Non siamo riusciti a fare la palla verticale su Piatek e Suso, infatti nel secondo tempo siamo migliorati passando dal palleggio di Bakayoko e Paquetá - ha aggiunto ai microfoni di Dazn -. Se lanci lungo contro l'Atalanta gli fai il solletico. Quando invece uscivamo con la palla, si apriva il campo e c'era spazio per tutti i nostri attaccanti".



Calhanoglu si è finalmente sbloccato. "Io credo in tutti i miei ragazzi, con Hakan particolarmente negli ultimi 6 mesi ha avuto problemi. Spesso ha fatto poco a livello tecnico ma a livello di corsa non ha mai mollato. Spesso ci è mancata la sua qualità, adesso è tornata e la fiducia serve, ci vuole. È un calciatore importante, ma il rapporto che ho con lui è uguale con tutti. L'abbraccio dopo il gol l'ho dato ad Hakan ma vale per tutto il gruppo".