Serie A: Atalanta-Milan 1-3, ai rossoneri la sfida-Champions

16/02/2019 di ANDREA GHISLANDI

LE STATISTICHE

In tutte le precedenti 13 stagioni (tre punti a vittoria) in cui il Milan ha ottenuto almeno 42 punti dopo 24 giornate, si è sempre classificato nelle prime quattro posizioni a fine campionato.

Il Milan non vinceva una partita di Serie A contro l’Atalanta da maggio 2015, 3-1 anche in quel caso.

Il Milan è la squadra che ha recuperato più punti in questo campionato da situazioni di svantaggio (13, come la Juventus).

L'Atalanta ha trovato il gol in Serie A in tutte le ultime 16 partite, la sua striscia più lunga dal gennaio 2007.

Il Milan ha realizzato tre gol con tre tiri nello specchio effettuati in questo match.

Il gol di Calhanoglu è il 50º del Milan in questa stagione, considerando tutte le competizioni.

Quello di Piatek è stato il primo gol del Milan in Serie A sugli sviluppi di un corner da quello di Bonucci nel marzo 2018 (v Juventus).

Prima di Piatek, l'ultimo giocatore del Milan a essere andato a segno in tutte le prime tre partite da titolare in Serie A era stato Mario Balotelli (nel febbraio 2013).

Piatek ha segnato in media un gol ogni 60 minuti in Serie A da quando gioca al Milan - con il Genoa ne aveva realizzati in media uno ogni 123.

Hakan Calhanoglu ha trovato il primo gol in questa stagione in Serie A dopo 60 conclusioni fallite.

100ª partita da allenatore sulla panchina dell’Atalanta in Serie A per Gian Piero Gasperini.