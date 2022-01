Milan, Gabbia: "Siamo forti, l'obiettivo è alzare un trofeo. Ringrazio Pioli"

MILAN

Il difensore rossonero: "L'allenatore ci fa sentire tutti importanti. Ibrahimovic ha alzato il nostro livello"

Visti gli infortuni di Kjaer e Tomori, ci sarà ancora Gabbia nella difesa del Milan contro lo Spezia: il 22enne sta trovando più spazio in questa parte di stagione ma si è sempre sentito coinvolto nel progetto rossonero. "Tutti i giocatori si sentono importanti, questo è merito di Pioli. Anche quando giocavo meno, sentivo che si fidava di me. Lo ringrazierò sempre per questo" le parole del difensore. Getty Images

Gabbia, parlando al quotidiano polacco Przegląd Sportowy, spiega come il Milan abbia superato il difficile finale del 2021: "Abbiamo dimostrato di essere forti, facendo sempre il nostro lavoro anche se non è stato facile. E anche nel periodo in cui abbiamo segnato meno non ci siamo mai sbilanciati. Ci siamo concentrati sulla correzione degli errori".

Per il Milan può essere una stagione molto importante: "Il club è ambizioso e vincere un trofeo coronerebbe il percorso di crescita iniziato due anni fa: faremo del nostro meglio per riuscirci". Infine su Ibrahimovic: "Guardo sempre come si allena e prepara le partite, è esigente con se stesso e ha alzato il nostro il livello. Per noi è un esempio".